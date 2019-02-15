بالفيديو .. ” سعد الحريري ” يكشف عن قاتل والده ” رفيق الحريري “

بيروت(صدى):

كشف رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري أن مصافحته لقاتل أبيه ” بشار الأسد ” في لقائهما قبل 10 أعوام كانت من أصعب المواقف التي مرت عليه في حياته .

وزاد على ذلك بوصفه أنه ” ذُبح شخصياً ” وهو يُسلم على ” الأسد ” خلال زيارته لدمشق في 19 – يناير- 2009 .

ووفقاً لـ ” النهار اللبنانية ” التي أجرت مقابلة معه فإن الحريري غير نادم على الزيارة التي جاءت نتيجة ضغوط دولية وعربية من أجل فتح صفحة جديدة مع الحكومة السورية .

وأضاف أن الزيارة نجحت في على فتح السفارات بين البلدين، والاعتراف الدبلوماسي المتبادل لأول مرة بين البلدين بعد زمن طويل .

وحول إمكانية أن يسلم الحريري مرة أخرى على الأسد، أكد الحريري على الاستحالة، قائلا ” لا.. مستحيل ” ، مشيراً إلى أن عودة العلاقات مع الحكومة السورية يعود لقرار الجامعة العربية ، وأنه مع الإتجاه المعاكس للقرار داخل الجامعة .