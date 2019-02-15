طائرات حربية و21 طلقة للترحيب بولي العهد في باكستان

نايف السالم(صدى):

قامت السلطات الباكستانية المختصّة بالانتهاء من الترتيبات اللازمة لزيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ إلى ” إسلام أباد ” التي وصفها رئيس الوزراء ” بالزيارة المهمة للغاية ” .

وفي هذا السياق، صرحت مصادر باكستانية أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وكِبار المسؤولين في الدولة، سيقومون باستقبال ولي العهد وستقوم طائرات حربية ” رعد FJ-17 ” بالترحيب بالأمير محمد بن سلمان، فور دخوله الأجواء الباكستانية

كما سيتم إطلاق سراح أكثر من 3500 حمامة وبالونات بألوان عَلم المملكة في الأجواء، وإطلاق 21 طلقة ترحيباً بسمو ولي العهد.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء عمران خان؛ قد أكد على أهمية زيارة ولي العهد، على أن يكون الترحيب على أعلى المستويات.