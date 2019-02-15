بالفيديو.. أم تتجرد من أمومتها وتقيد طفلتها بالسلاسل  

نيودلهي(صدى):

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات صادمة لأمٍّ تجرّدت من أمومتها، حيث قيدت ابنتها البالغة من العمر 7 سنوات وهي من ذوي الإحتياجات الخاصّة في الحائط ثمّ تركها والذهاب إلى العمل.

ورصد أحد السكان اللقطات للفتاة الصغيرة، التي تعيش في بنغالور بجنوبي الهند، وأرسل اللقطات إلى الشرطة.

وقيدت الأم الفتاة بالسلاسل لمنعها من التجوّل وتركها في المنزل بمفردها، وذهبت إلى العمل، كما أبلغ الجيران عن رؤية الأمّ تسلسل الفتاة عدة مرات، وكشفوا أن الفتاة تعاني من صعوبة في النطق وإعاقة في التعلّم.