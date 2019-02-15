بالصور.. أول ظهور لكيا تاسكر 2020 الجديدة أثناء اختبارها

سول(صدى):

بعد أن قدمت كيا كروس أوفر SP الاختبارية خلال العام الماضي، نجح المصورون التجسسيون مؤخراً من الحصول على اللقطات الأولى لنسختها الإنتاجية أثناء اختبارها، حيث تشير مختلف المصادر لكونها ستحمل اسم تاسكر.

حسب الصور التجسسية، من الواضح أن كروس أوفر تاسكر الإنتاجية ستحمل تصميم جذاب بشكل مقارب من نموذج SP الاختباري الذي يمكن رؤية صوره أدناه، ويثبت ذلك وجود خط الوسط المرتفع بشكل مماثل لها.

قد يتجسد الاختلاف الأكبر بين النسخة الاختبارية والإنتاجية بالواجهة الأمامية، فعلى الرغم من وجود غطاء مموه كثيف، إلا أن الصور تشير لحمل تاسكر مصد ومصابيح أمامية وخلفية مختلفة عن تلك الخاصة بنموذج SP، ورغم أن العجلات تبدو جذابة، إلا أنها قد تكون بغرض تأدية الاختبارات فقط.

حسب التسريبات السابقة، تستند تاسكر على نفس منصة هيونداي كريتا، ورغم أنها تدعم ما يصل إلى 7 ركاب، ستتاح تاسكر على هيئة كروس أوفر صغيرة ذات 5 مقاعد فقط.

هذا وفيما يتعلق بالمحركات، ستأتي كيا تاسكر 2020 مع محرك 1.4 لتر تيربو تشارجر أو آخر 2 لتر تنفس طبيعي مع ناقل أوتوماتيكي مزدوج القابض 7 سرعات بدفع أمامي، دون وجود خيار دفع رباعي حتى لا تتعارض الكروس أوفر الصغيرة الجديدة كلياً مع موديل سبورتاج الحالي.