موعد تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة  

نايف السالم(صدى):

تعامد القمر الأحدب مع الكعبة المشرّفة في الساعة 8:48:32 مساء اليوم الجمعة بتوقيت المملكة (5:48:32 مساء بتوقيت جرينتش)، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

ومن المتوقع أنه في لحظة التعامد سيكون القمر على ارتفاع (89.49.46 درجة) وزاوية سمت (181.29.41 درجة)، وسيكون قرصه مضاءً بنور الشمس بنسبة 79.1 % وعلى مسافة 368.356 كيلو متراً.

وتعتبر ظاهرة التعامد إحدى الظواهر الفلكية القديمة قبل عصر التقنية الحديثة التي تستخدم في تأكيد دقة الحسابات الفلكية لحركة القمر في قبة السماء، ويمكن الاستفادة من هذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القِبلة بطريقة بسيطة في مناطق عدة حول العالم، كما فعل القدماء، بدقة تضاهي دقة تطبيقات الهواتف الذكية.