لحملة الدبلوم فأعلى.. وظائف شاغرة بمجموعة فقيه للرعاية الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت مجموعة فقيه للرعاية الصحية باب التقديم على وظائف صحية شاغرة للمواطنين والمقيمين من حملة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الدكتور سليمان فقيه في محافظة جدة، وعيادة جامعة الملك عبد الله الطبية .

وأبانت المجموعة أن الوظائف المطلوبة هي : ” مدير المشتريات الطبية ، فني مختبرات ، فني أشعة سينية ، موظف مشتريات ، فني الطب الحيوي ” .

وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ بدءًا من تاريخ امس الخميس 14 فبراير 2019 ، على الرابط التالي الموضح للشروط اللازمة: هنا