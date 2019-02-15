اكتشفي أعراض انقطاع التنفس لدى أطفالك أثناء النوم

متابعة أميرة خالد(صدى):

كشفت دراسة علمية حديثة أن 15% من الأطفال يعانون من إضطراب إنقطاع التنفس أثناء النوم وأنّ 10% فقط يتم تشخصيهم، وفقاً لبحث جديد نشر مؤخراً في مجلة الجمعية الأميركية لصحة الأطفال.

وبحسب الدراسة فإنّه يمكن أن يتسبب توقف التنفس أثناء النوم بإلحاق أضرار دائمة بنمو الدماغ خلال السنوات الأولى من الحياة، وقال الباحثون الأميركيون إنه ما يصل إلى 15% من الأطفال يعانون من بعض أشكال اضطراب النوم، ومع ذلك فإن نسبة 90% لا يتم تشخيصهم، وهذا خطر يهدد نموهم.

وشرح الباحثون أن التطور العصبي، والتجدد الخلوي، ونمو الأنسجة والعظام كلها تحدث أثناء مرحلة النوم العميق، لكن عندما يتم توقف التنفس في مجرى الهواء العلوي، يتحول الدماغ من مرحلة الشعور بالنوم العميق إلى مرحلة الاستيقاظ لاستئناف التنفس الطبيعي، وهذا يترتب عليه توقف عمليات البناء.

أعراض توقف التنفس:

* الشخير

* النوم المتقطع

* النعاس المفرط

* طحن الأسنان

* الصداع النصفي

* التبول اللاإرادي

وأضاف الباحثون أنه يجب توجيه الطفل لأخصائي الأنف والأذن والحنجرة لعدم حدوث مشاكل في المخ أو تطوير العظام أو نمو الأسنان والتركيز.