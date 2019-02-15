ذئب بشري يغتصب 300 طفل عن طريق الإنترنت

بوجوتا(صدى):

يواجه شاب كولومبي عقوبة السجن لمدة 60 عام ، بعد ثبوت جريمته المثيرة للإشمئزاز حيث أقر بإغتصابه 300 طفل فى كولومبيا وفنزويلا التي فرّ إليها هارباً من القضاء .

ويُدعى الرجل ” سانشيز لاتوري ” ، في العقد الثالث من عمره ، وكان يقوم بإستدراج ضحاياه عن طريق الإنترنت ويقابلهم ويعرض عليهم مبلغ مالي مقابل ممارسة الجنس ، إلا أن التحريات أثبتت أنه كان يقوم بإغتصابهم في حالة الرفض .

ويأتي ذلك على الرغم من سمعته الجيدة وعدم شكوى الجيران منه على الإطلاق في مثل تلك الجرائم الأمر المثير للدهشة حول هذا الذئب البشري الذي إحتال بأخلاقه الوهمية على الجميع .

وتعتقد السلطات أنه قام بجرائم أخرى في فنزويلا حيث تمكن من تغيير هويته تحت اسم مستعار طيلة 5 أعوام قبل القبض عليه .