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ذئب بشري يغتصب 300 طفل عن طريق الإنترنت

ذئب بشري يغتصب 300 طفل عن طريق الإنترنت
بوجوتا(صدى):

يواجه شاب كولومبي عقوبة السجن لمدة 60 عام ، بعد ثبوت جريمته المثيرة للإشمئزاز حيث أقر بإغتصابه 300 طفل فى كولومبيا وفنزويلا التي فرّ إليها هارباً من القضاء .

ويُدعى الرجل ” سانشيز لاتوري ” ، في العقد الثالث من عمره ، وكان يقوم بإستدراج ضحاياه عن طريق الإنترنت ويقابلهم ويعرض عليهم مبلغ مالي مقابل ممارسة الجنس ، إلا أن التحريات أثبتت أنه كان يقوم بإغتصابهم في حالة الرفض .

ويأتي ذلك على الرغم من سمعته الجيدة وعدم شكوى الجيران منه على الإطلاق في مثل تلك الجرائم الأمر المثير للدهشة حول هذا الذئب البشري الذي إحتال بأخلاقه الوهمية على الجميع .

وتعتقد السلطات أنه قام بجرائم أخرى في فنزويلا حيث تمكن من تغيير هويته تحت اسم مستعار طيلة 5 أعوام قبل القبض عليه .


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