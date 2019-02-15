7 أطعمة تزيد الرغبة في الأكل.. احذريها

متابعة أميرة خالد(صدى):

حذرت الدكتورة نانسى عبد السيد، استشارى علاج السمنة والتغذية العلاجية ، السيدات الراغبات في إنقاص أوزانهن ، من تناول بعض الأطعمة التي تسبب الجوع .

مُشيره إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات تؤدي لحدوث اضطراب في هورمونات الجسم، الأمر الذي يأتي بنتيجة عكسية ويجعل الإنسان يشعر بالجوع بعد الانتهاء من تناول الطعام مباشرة.

ومن هذه الأطعمة والمشروبات :

1- الزبادى قليل الدسم.

2- المخبوزات.

3- التوست الأبيض.

4- الأرز الأبيض.

5- المشروبات الغازية.

6- الكحوليات.

7- العصائر.