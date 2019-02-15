” المسند ” يتوقع انخفاض درجة الحرارة لبضعة أيام

عادل الحربي(صدى):

توقع عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، هبوط جديد بدرجة الحرارة.

وعن ذلك، قال ” المسند ” في تصريح له: ” رياح عربية إلى شمالية غربية تتوغل في أجواء المملكة، وتنخفض درجة الحرارة لبضعة أيام ” .

كما أوضح أن بفصل الشتاء تكون المناطق الشمالية هي الأبرد والربع الخالي هو الأدفى، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس قوة عامل الموقع الفلكي ” درجة عرض المكان ” ، والمؤثر على درجة ميل الشمس، وبعد وقرب المكان من مصادر الكتل الباردة.