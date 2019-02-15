” الأرصاد ” تحذر من هطول أمطار رعدية على مدينتين

حمود العنزي(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد أهالي منطقة الرياض ” الرياض، الخرج، الدوادمي، رماح، المزاحمية، المجمعة، وادي الدواسر ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد أن الحالة ستبدأ اليوم الجمعة الموافق 15/2/2019 من الساعة 11.00 للساعة 21.00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد انذارًا لأهالي منطقة مكة المكرمة ” الطائف، الهدا، الشفا، مكة المكرمة، الجموم، الكامل، جدة ” والأجزاء المجاورة، من هطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وستبدأ الحالة اليوم الجمعة الموافق 15/2/2019 من الساعة 12.00 للساعة 21.00 من نفس اليوم.