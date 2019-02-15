تشكيل لجنة للبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة

حمود العنزي(صدى):

قام وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بإصدار قرار شكل بموجبه لجنة؛ للبت في قضايا شاغلي الوظائف التعليمية المتعثرة في إدارات التعليم، لأجل تسهيل إجراءات التعامل مع قضايا شاغلي هذه الوظائف.

وعن مهام اللجنة التي حددها القرار، فإنها ترتبط مباشرة بالوزير، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات، أو قرارات نظامية ترى أهميتها، وذلك بعد عرضها على الوزير.

ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه من منسوبي الوزارة لتسهيل مهامها، ولرئيس وأعضاء اللجنة إنابة من يرونه من إداراتهم للقيام بالزيارات الميدانية.