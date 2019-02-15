يوفنتوس يواجه فروسينوني و ” رونالدو ” على مقعد البدلاء

ماجد محمد(صدى):

يواجه فريق يوفنتوس اختبار سهل أمام ضيفه فروسينوني، في افتتاح الجولة 24 من الدوري الإيطالي وذلك بعد ابتعاده بفارق 11 نقطة عن مطارده المباشر نابولي.

وتعد هذه المباراه هي الأولى التي يكون فيها ” رونالدو ” على مقعد البدلاء منذ انتقاله إلى ” السيدة العجوز ” قادماً من ريال مدريد الصيف الماضي.

أما الأرجنتيني ” باولو ديبالا ” فسيعود إلى التشكيلة الأساسية ، بعدما اكتفى بدور البديل في المباريات الأخيرة.

ومن المتوقع أن يستعيد ” يوفنتوس ” ثلاثيه الدفاعي أندريا بارزالي وليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني الذين عادوا إلى التدريبات بعد غياب بسبب الإصابة.