لاعبات ” جدة يونايتد ” في طريق العالمية

نواف السالم(صدى):

في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الرياضة النسائية بالمملكة ،استطاعت لاعبات كرة السلة بفريق ” جدة يونايتد ” تحقيق نجاح مبهر يؤهلهن لبطولات عالمية بعد جهد متواصل على مدار 10 ، و15 عام لبعض اللاعبات في الرياضة التي طالما عشقنها ليسعين غير مترددات لرفع اسم المملكة عالمياً .

وفي حديث لـ ” روان جمال العامودي ” احد اللاعبات ، مع قناة ” سي إن إن ” أكدت أنها اشتركت في الفريق منذ 2008 ، وحققت العديد من الإنجازات وتحلم بخوض بطولات عالمية معتقدة جزماً أنها ستفعلها .

بينما قالت مؤسسة الفريق ” لينا الميعنا ” أنها أسست الفريق منذ 2003 ، وتمكن من المشاركة في عدد من المباريات المحلية ، وودية في بلدان عربية وغربية مختلفة ، بهدف تغيير صورة نساء المملكة قبل إعلان رؤية 2030 .

وقالت أن الفريق واجه بالفعل بعض الصعوبات نتيجة عدم توفر الكوادر النسائية ، لكن الآن بات الوضع أسهل بعد اهتمام حكومة المملكة بمشاركة المرأة في الرياضة .