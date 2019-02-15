90 دقيقة تحدد مصير آرسنال في الدوري الأوروبي

طلال الغامدي(صدى):

على الرغم من أن “آرسنال ” قد أحرز 10 أهداف في مباراتين ضد باتي بالدوري الأوروبي عام 2017 ، إلا أنه يواجه خسارة بواقع 1-0 من النادي نفسه في نفس البطولة هذا العام ، مما يجعله بحاجة للفوز بفارق هدفين على الأقل على أرضه للتأهل إلى الدور التالي .

أما مدرب آرسنال ” أوناي إيمري ” ، فيرى أن فريقه كان يستحق الفوز ، مؤكداً أن آداء الفريق كان جيداً ، خاصةً على الجانب الدفاعي .

وقال للصحفيين : سنخوض 90 دقيقة أخرى الأسبوع المقبل وأثق في أنها ستكون مختلفة، فرصتنا الكبيرة ستكون على أرضنا الأسبوع المقبل ولدي ثقة في اللاعبين وملعبنا وجماهيرنا .

وتابع قائلاً : ما زالت هناك 90 دقيقة أخرى وأؤمن في قدرة زملائي على العبور للدور التالي ، مؤكداً ثقته في تشكيلة الفريق .