حجم الناتج الصناعي التركي في ديسمبر 

أنقرة(صدى):

أكد معهد الإحصاءات التركي أن إنتاج الصناعات التحويلية المعدل في ضوء التقويم هوى 9.8 في المائة على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، مواصلا الانخفاض للشهر الرابع على التوالي وسط تباطؤ اقتصادي حاد.

وتراجع الإنتاج الصناعي 1.4 في المائة في كانون الأول (ديسمبر) على أساس معدل في ضوء التقويم والعوامل الموسمية.

أوضحت بيانات المعهد انخفاض الإنتاج 7.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2018.

واستمر انكماش نشاط قطاع الصناعات التحويلية خلال كانون الثاني (يناير) مع استمرار انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة.

واستقر مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع الصناعات التحويلية عند 44.2 في الشهر الماضي مقارنة بكانون الأول (ديسمبر)، ليظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفقا لما ذكرته لجنة من غرفة إسطنبول للصناعة “وآي.إتش.إس ماركت”.

وتزامنت تلك البيانات مع تراجع مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا 4.2 في المائة في كانون الثاني (يناير)، حيث بلغ 78.5 نقطة، وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.