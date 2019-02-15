بعد القبض عليه.. تفاصيل إطلاق شاب النار على عمه أمام محكمة جازان

تركي السالم(صدى):

كشفت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، عن تفاصيل إطلاق شاب النيران على مسن من أقربائه أمام مجمع محاكم جازان؛ حيث كان المجني عليه موجوداً مع الجاني داخل المحكمة قبل وقوع الحادث.

وأوضحت المصادر، تفاصيل الواقعة حيث أن المجني عليه حضر هو وقريبه الجاني إلى مجمع محاكم جازان بمدينة جازان، وذلك لحضور الصلح بينهما من قبل الموظفين المختصين، وبدأت بوادر القبول، ولكن سرعان ما سحب الجاني أوراقه كاملةً، وخرج غاضباً من المكتب.

وأشارت إلى أن المجني عليه مكث في المكتب لاستكمال محضر رفض الصلح، وخرج ليتوضأ، وعند خروجه من المبنى تهجم الجاني بسلاحه عليه، وأطلق عليه رصاصتين من مسدس؛ فيما قام الموجودون بنقل المسن المصاب إلى المستشفى، وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، وألقت القبض على الجاني.

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