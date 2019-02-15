بالفيديو.. شقيقة الطفل مقتحم ملعب الهلال تروي التفاصيل

طلال الغامدي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن اقتحام طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة لملعب جامعة الملك سعود في الرياض، خلال مباراة الهلال والقادسية التي جرت، الثلاثاء الماضي؛ حيث رفض الخروج إلا بكرة المباراة الرسمية

وجاء ذلك رغم محاولة المنظمين واللاعبين الذين تعاطفوا معه لإخراجه ولم يخرج إلا حاملاً الكرة؛ لتروي شقيقته تفاصيل الواقعة؛ قائلةً إن أخاها كان فرحاً جداً بالكرة التي أخذها من وسط ملعب المباراة، بعد رفضه الخروج إلا بها، فهو من عشاق المستديرة وفريق الهلال.

وقدمت شقيقة الطفل شكرها للاعبي الهلال على تقديرهم لأخيها الذي لا تفوته مباراة للفريق الأزرق منذ الصغر، وقام مؤخراً مع مركز إفادة للرعاية النهارية بحضور مباريات فريقه المفضل؛ لافتةً إلى أن أخيها مصاب بمتلازمة داون، لكنه متفاعل جداً مع المجتمع.