بالصور.. احتفال رابح صقر بـ ” عيد الحب ” مع جمهوره بالرياض

أميرة خالد(صدى):

شهد حفل جماهيري كبير للفنان رابح صقر، أمس الخميس، احتفاله بعيد الحب مع جمهوره بجامعة الأميرة نوره بالرياض؛ حيث يعد هذا الحفل الأول لصقر على مسرح في الهواء الطلق.

ومن جانبه، قال صقر في بداية وصلاته الغنائية: ” اليوم ايششش.. اليوم الحب ” ، مستدركًا: ” ليه نغني خارج السعودية وأجواء الحفلات في السعودية جميلة وعائلية ” ؛ ليتفاعل معه الجمهور بقوة عبر الهتاف باسمه، فردَّ عليهم: ” الله لا يحرمني منكم ” .

ومن الجدير بالذكر، أن رابح صقر قدّم بقيادة المايسترو هاني فرحات عددا من أعماله الفنية وهم 17 أغنية، تنوعت بين القديم والجديد، وكان طوال فترة الحفل يلبي مطالب الجماهير.