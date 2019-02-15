مجموعة شاهيني تعلن عن وظائف شاغرة في جدة وخميس مشيط

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة مجموعة شاهيني، المتخصصة في قطاعات الأغذية والتوزيع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصصات: ” المحاسبة، أو المالية ” ، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المجموعة في محافظتي جدة، وخميس مشيط.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية المتاحة هي: حاسب حسابات فرع (جدة)، ومحاسب حسابات فرع (خميس مشيط).

وأشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 14 فبراير 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2019م، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هـــنـــــا..