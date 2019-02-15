غياب ميجان ماركل عن مرافقة الأمير هاري بالنرويج يثير التكهنات

لندن(صدى):

أثار غياب دوقة ساسكس، ميجان ماركل، عن مرافقة زوجها الأمير هاري في زيارته الأخيرة التي يقوم بها إلى النرويج، بعض الشائعات والأقاويل.

ومن جانبها، رجحت صحيفة اكسبريس البريطانية، أن ميجان ستقضي فترة غياب زوجها عنها في العاصمة البريطانية لندن؛ فيما سيتوجع الزوجان لزيارة المغرب في الفترة ما بين ال 23 إلى 25 من الشهر الجاري بناءً على طلب من المسؤولين في حكومة المملكة المتحدة.