بالفيديو.. طفل يلقي قصيدة لخادم الحرمين ويكشف أمنيته

عادل الحربي(صدى):

ألقى الطفل محمد الشمري، نجم مواقع التواصل الاجتماعي، وصاحب الـ 6 أعوام قصيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز؛ حيث طلب علاجه من مرضٍ يعاني منه.

وقال الطفل الصغير أبياتٍ من القصيدة الموجهة إلى الملك سلمان، خلال استضافته في برنامج ” سيدتي ” على فضائية ” روتانا خليجية ” ؛ مختتمًا: ” الله يطول بعمرك سنين مدرة.. الله يطول بعمرك سنين مدرة ” .

ومن جانبه، أوضح الطبيب المتابع لحالة الطفل أنه يعاني من نقص في هرمون النمو، كما أنه يحتاج إلى السفر إلى ألمانيا من أجل استكمال العلاج؛ فيما يتم علاجه حاليًا في مستشفى الملك عبد الله.