بالفيديو.. نور الغندور تذيب الفيلر من شفتيها: مو قادرة أتقبل خشمي

أميرة خالد(صدى):

أذابت الفنانة المصرية المقيمة بالكويت نور الغندور، الفيلر من شفاهها؛ جيث كشفت من قبل عن فشل عملية الحقن التي أجرتها لشفتيها؛ وهو ما اضطرها للقيام بتذويب الفيلر مرّة أخرى.

ووجهت نور الغندور حديثها إلى متابعيها، في مقطع فيديو، قائلةً: ” إيش رأيكم ذوبت كل الفيلر.. مو قادرة أتقبل خشمي.. هو الخشمي الجديد حلاته إنه كل شي يكون طبيعي ” .

وتابعت: ” ردينا حق قبل 6 سنين.. صدقوني الأشياء صارت هبة وتروح.. أحس هالحين مافي الشفايف المنفوخه.. الحمد الله إن الفيلر ما كان دايم عندي الله يكون في عون اللي عنده دائم ” ؛ فيما كانت قد قالت عقب فشل العملية: ” لما سويت خشمي صار في مسافة بين خشمي وشفايفي مضايقتني.. المهم إيش راح أسوي، دوبت كل الفيلر اللي في شفايفي.. وأبي دكتور وايد شاطر وشغله وايد بسيط يعدلي شفايفي شوي ” .