ميزة جديدة للتعرف على اختراق حساب ” جيميل “

وكالات(صدى):

كشفت شركة ” جوجل ” عن ميزة جديدة تنبه مستخدمي البريد الإلكتروني ” جيميل ” إلى تعرض حساباتهم للاختراق وتحثهم على حماية أنفسهم؛ حيث يمكن استخدام الخدمة عبر خيار الإعدادات ثم كلمات المرور ثم اختيار Google Password Checkup.

ويكفي أن تسجل الدخول عبر متصفح جوجل كروم حتى تقوم المنصة بالتنبيه إذا كان ثمة اختراق لكلمة المرور؛ فيما تعتمد جوجل على قاعدة بيانات مشفرة من الكلمات المرورية المرتبطة في الغالب بعمليات الاختراق والقرصنة؛ بينما في مرحلة لاحقة، يقوم جوجل بمقارنة كلمتك المرورية الخاصة مع الكلمات الأخرى المشبوهة.

ولا تؤثر عملية التحقق المشفرة على البيانات الشخصية للمستخدم؛ فيما إذا اكتشفت عملية التحقق تطابقا بين الكلمتين، تنصح جوجل بتغيير كلمة المرور قبل فوات الأوان، على اعتبار أن القراصنة قد يضعون كلمة أخرى؛ بينما تتيح الشركة من البداية لمستخدميها أن يغيروا كلماتهم المرورية، ويمكن الاستعانة بعدد من خيارات الاسترجاع أثناء نسيان كلمة المرور.