” الجبير ” : إيران تهرب الأسلحة إلى المملكة والكويت والبحرين

حمود العنزي(صدى):

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن إيران هي من يقوم بتهريب الأسلحة للكويت والبحرين والمملكة، كما أنها هي من يزود التنظيمات الإرهابية بالصواريخ البالستية.

وفي سياق متصل، أوضح ” الجبير ” أن: ” إيران هي من يجيش المليشيات الباكستانية والأفغانية والإيرانية لتدمير الدولة السورية، وهي من يعزز الصراع الطائفي في العراق ” .

وأضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية، في تصريحاتٍ له: ” إيران هي من يزعزع الاستقرار اللبناني عبر حزب الله، وهي من يدعم حماس والجماعات الجهادية لتقويض السلطة الفلسطينية ” .