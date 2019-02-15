مارس المقبل.. 200 لاعبة تشارك في فعاليات كرة القدم النسائية بالخبر

نواف السالم(صدى):

تنطلق مطلع شهر مارس المقبل على الصالة الخضراء في محافظة الخبر، فعاليات كرة القدم النسائية، التي ستقام على مستوى منطقة الخليج العربي، بمشاركة 16 ناديا من المملكة والكويت والبحرين والإمارات؛ حيث يمثلهم 200 لاعبة كرة قدم من الفتيات.

وتنظم المسابقة الضخمة بهذا لشكل لأول مرة في المملكة بما يتفق مع العادات والتقاليد الاجتماعية والإسلامية، وذلك من خلال شركة ” لونكوم ” برئاسة سناء العتيق، التي أكدت أن هذه الفعاليات ستكون في مكان مغلق خاص بالنساء فقط مع الأخذ بالإعتبار كل مقومات نجاحها وسط بيئة نسائية بحتة على أن يذهب جزء من ريع الفعاليات للمبادرات الاجتماعية ونحو 70% منها لحاضنة أعمال نسائية رياضية.

وأوضحت ” العتيق ” أن الشركة تنظم هذه البطولة بنظام الإقصاء، كما أنهم قدروا عدد ساعات التدريب التي ساهمت فيها البطولة لعشرة أندية سعودية هي 8640 ساعة حتى انطلاق الفعاليات؛ لافتةً إلى أن الفعاليات ستقام مطلع مارس وتستمر لستة أيام بهدف أن تمارس الفتاة كرة القدم بشكل احترافي وفي بيئة محافظة ضمن العادات والتقاليد الإسلامية.

وأعربت ” العتيق ” عن عميق شكرها للاعبة والمدربة مؤسسة أول فريق في المنطقة الشرقية لكرة القدم الفتيات هو الشعلة؛ شاكرةً للدعم الكبير التي وجدته هذه الفعاليات من الرياضة المجتمعية متمثلة بصاحبة السمو الأميرة ريما بنت بندر آل سعود والشيخة نعيمة الصباح من الكويت رئيسة اللجنة النسائية الرياضية في مجلس التعاون الخليجي والشيخة حياة آل خليفة من البحرين رئيسة اللجنة الرياضية النسائية الأولمبية العربية.

وفي السياق نفسه، ستدار هذه الفعاليات بقيادة حكمات سيدات من البحرين في الصالة الخضراء التي تتسع لعدد خمسة آلاف مشجعة، تستوعب مباريات الألعاب المختلفة وأن إمارة المنطقة الشرقية موافقة للحدث وتشجعه.

وتجدر الإشارة، إلى أنه يسبق انطلاق الفعاليات حفل افتتاح ضخم تشارك فيه 50 فتاة استعراضية يقدمن أغنية بالغتين العربية والإنجليزية مع فيديو كليب يوضح إنجازات المرأة السعودية على مر الأعوام السابقة وتمكين المراة في 35 دقيقة، وستتواجد المطربة داليا المبارك، فيما قدرت الشركة أن عدد ساعات التدريب التي سيحصل عليها الفتيات المشاركات في الاستعراض حتى يوم الفعالية سيكون 15 ألف ساعة تدريبية.