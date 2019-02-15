” الأرصاد ” : أمطار رعدية على 3 مناطق بالمملكة

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، إنذارًا مبكرًا يفيد باستمرار هطول الأمطار الرعدية المتوسطة ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على القصيم والرياض والباحة.

وأوضحت ” الأرصاد ” ، أن الإنذار يشمل: عنيزة، بريدة، الرس، المذنب، البكيرية، والطرق الواصلة لمنطقة الرياض والأجزاء المجاورة، كما يشمل المجمعة، الزلفى، شقراء، الدوادمي، عفيف، ساجر والأجزاء المجاورة، والباحة، المخواة، بلجرشي، قلوة، المظيلف، المندق، والأجزاء المجاورة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة تبدأ في القصيم والرياض من الساحة 3:00 صباح يوم الجمعة، إلى الساعة 16:00 من نفس اليوم، بينما تبدأ في الباحة في تمام الساعة الـ 5:00 فجرًا، وتنتهي في الساعة 16:00مساءًا.