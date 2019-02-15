بالفيديو.. شاب يبتلع لسانه وممرضتان تنقذانه بحائل

علي العنزي(صدى):

وقع حادث مروري لشاب اصطدم بعمود إنارة بالقرب من ميدان قفار جنوب حائل؛ ليفقد الوعي ويشاء القدر أن صادف ذلك مرور ممرضتان، ليهرعا لإنقاذ الشاب بعد إخراجه من المركبة.

وفي بقية التفاصيل، طلبت الممرضتان من الحضور الابتعاد عن الحالة ومساعدتهما فقط بإضاءة المكان؛ حيث اتضح بلعه للسانه؛ إذ قدمتا له الإسعافات الأولية اللازمة والصحيحة للتعامل مع هذه الحالة، وإنقاذه ووضعه تحت الملاحظة، والعمل على تقديم الإسعافات الضرورية له؛ حتى وصل الهلال الأحمر إلى الموقع؛ لينقله إلى مستشفى الملك خالد.