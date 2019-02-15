” كورونا ” يتسبب في وفاة شخصين بوادي الدواسر

علي القحطاني(صدى):

أكدت مصادر صحية، اليوم الجمعة، على وفاة حالتين بمتلازمة الشرق الاوسط التنفسية ” كورونا ” بمستشفى وادي الدواسر بمنطقة الرياض، فضلًا عن تسجيل حالة جديدة مصابة بالفيروس.

وأوضحت المصادر، أن هناك تعافي 3 حالات أيضًا؛ حيث كان ذلك خلال الـ24 ساعة الماضية؛ فيما وصل عدد الحالات المسجلة في وادي الدواسر نحو 18 حالة حتى الـ 24 ساعة الماضية؛ منها 15 حالة منومة في مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض و 3 حالات منومة بمستشفى وادي الدواسر العام.

وبلغت الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية 33 حالة منومة بعدد من مستشفيات المملكة، منها 6 حالات ممارسين صحيين، بالإضافة إلى 8 معزولين بالمنزل منهم 3 حالات ممارسين صحيين.