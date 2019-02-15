” الجبير ” : المملكة أكدت في وارسو على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

وارسو(صدى):

صرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، أن المملكة أكدت في مؤتمر وارسو موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمستند على مبادرة السلام العربية.

وأوضح ” الجبير ” أن: ” تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية ” .

وتجدر الإشارة، إلى أنه شاركت نحو 60 دولة في المؤتمر الذي دعته إليه الولايات المتحدة واحتضنته العاصمة البولندية وارسو، أمس الخميس.