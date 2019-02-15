  • الخميس 14

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الجبير ” : المملكة أكدت في وارسو على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

” الجبير ” : المملكة أكدت في وارسو على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

” الجبير ” : المملكة أكدت في وارسو على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
وارسو(صدى):

صرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، أن المملكة أكدت في مؤتمر وارسو موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمستند على مبادرة السلام العربية.

وأوضح ” الجبير ” أن: ” تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية ” .

وتجدر الإشارة، إلى أنه شاركت نحو 60 دولة في المؤتمر الذي دعته إليه الولايات المتحدة واحتضنته العاصمة البولندية وارسو، أمس الخميس.


الوسوم:,

2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 65281 ] نشر منذ 39 دقيقة

بيض الله وجيع حكامنا اهل الشرف والحميه والكلمة الواضحه الثابته الصريحه ,, آمين ,,

,, وسوّد الله الوجيه القبيحه المتلونه كاالحرباء ، يقولون قول ولهم في الدسايس مية قول وقول ، ويحرفون كلام الغير عن مواضعه ، اللهم لاتبقي لهم باقيه ورد كيدهم وزورهم في نحورهم ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 65281 ] نشر منذ 32 دقيقة

بيض الله وجيه حكامنا ……..^^

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *