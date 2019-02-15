” الجبير ” : المملكة أكدت في وارسو على موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية
صرّح وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء، الدكتور عادل الجبير، أن المملكة أكدت في مؤتمر وارسو موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية والمستند على مبادرة السلام العربية.
وأوضح ” الجبير ” أن: ” تناول مؤتمر وارسو القضية الفلسطينية وأوضحت فيه موقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية المبني على مبادرة السلام العربية ” .
وتجدر الإشارة، إلى أنه شاركت نحو 60 دولة في المؤتمر الذي دعته إليه الولايات المتحدة واحتضنته العاصمة البولندية وارسو، أمس الخميس.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65281 ] نشر منذ 39 دقيقة
بيض الله وجيع حكامنا اهل الشرف والحميه والكلمة الواضحه الثابته الصريحه ,, آمين ,,
,, وسوّد الله الوجيه القبيحه المتلونه كاالحرباء ، يقولون قول ولهم في الدسايس مية قول وقول ، ويحرفون كلام الغير عن مواضعه ، اللهم لاتبقي لهم باقيه ورد كيدهم وزورهم في نحورهم ,, آمين ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65281 ] نشر منذ 32 دقيقة
بيض الله وجيه حكامنا ……..^^