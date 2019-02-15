” مسن ” يفقد نصف مليون ريال بسبب عصابات تحديث البنوك بجازان

تركي السالم(صدى):

فقد ” مسن ” في محافظة العارضة بمنطقة جازان، حوالي نصف مليون ريال من حسابه البنكي بعدما وقع ضحية لعصابات تحديث البنوك من خلال شخص ادّعى عبر مكالمته له بأنه موظف في البنك، وأن حسابه يحتاج إلى تحديث حتى لا يتم تجميده.

وبعدما أقنعه المحتال، أدلى المسن بجميع المعلومات، ليُصدم بسحب مبلغ يصل إلى نصف مليون ريال من حساباته البنكية، وتحويله لحسابات أخرى؛ فيما استخدم المحتال جزءًا من نصف المليون لسداد فواتير بعد مراجعة التحويلات من قِبل البنك، ويتم التحقيق في الواقعة.

ومن الجدير بالذكر، أن المتحدث الرسمي باسم البنوك طلعت حافظ، كان قد صرّح إن الفترة الأخيرة شهدت انتشار أسلوب جديد لسرقة البيانات المصرفية الخاصة بالعملاء، يتمثل في إرسال رسائل نصية وهمية تحذر العملاء من عدم تحديث بيانات البطاقة المصرفية ليدفعوا الضحية للقلق، ويرسل لهم بياناته، معتقدًا أن الرسائل تخص البنك؛ مجددًا تحذيره بعدم الوقوع في ذلك الفخ.