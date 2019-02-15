وظائف بـ الهيئة الملكية بالجبيل

فاطمة المالكي(صدى):

أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل، وظائف صحية وتعليمية شاغرة لحملة البكالوريوس، للعمل بالمسميات التالية (مشرف صحي، ومعلم تاريخ، ومعلم جغرافيا، ومعلم تربية بدنية، ومعلم لغة إنجليزية، ومعلم تربية خاصة، ومعلم تربية خاصة، ومرشد طلابي، ومرشد طلابي، ومعلم حاسب آلي، ومعلم تربية فنية، ومعلم فيزياء، ومعلم تربية إسلامية، ومعلم لغة عربية، ومعلم رياضيات).

وأوضحت الهيئة أن الوظائف: مشرف صحي – معلم تاريخ – معلم جغرافيا- معلم تربية بدنية – معلم لغة إنجليزية – معلم تربية خاصة (مسار نطق وتواصل) – معلم تربية خاصة (مسار إعاقـة عقلية / فكرية) – مرشد طلابي (تخصص علم نفس) – مرشد طلابي (تخصص علم اجتماع) – معلم حاسب آلي – معلم تربية فنية – معلم فيزياء – معلم تربية إسلامية – معلم لغة عربية.

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