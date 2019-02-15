ضبط يمني وآخرين سلبوا مبلغًا ماليًا من محل نجارة بـ ” عرفاء الطائف “

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تمكنت دوريات الأمن السرية بمحافظة الطائف، وبالتنسيق مع الدوريات السرية بمكة المكرمة، بالإطاحة بشخص من الجنسية اليمنية وبرفقته شخصين آخرين.

وجاء ذلك بعدما سلبوا مبلغًا ماليًا تحت تهديد السلاح من عامل بإحدى ورش النجارة بالعرفاء شمال محافظة الطائف، وقالت المصادر إن شخصاً من جنسية يمنية، وبرفقته شخصان سمر البشرة، يستقلون مركبة، سلبوا مبلغاً مالياً تحت تهديد سلاح ناري من نوع ” مسدس ” من أحد العمالة في ورشة نجارة بالعرفاء شمال محافظة الطائف.

وكثفت وحدة دوريات الأمن السرية بالطائف جهودها، فور صدور البلاغ، وجمع المعلومات والتحري والبحث، واستطاعت تحديد موقع الجناة في مكة المكرمة، وتم تمرير المعلومة للدوريات السرية بمكة المكرمة، حيث تم ضبط الأشخاص المطلوبين، وتسليمهم لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.