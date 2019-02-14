القبض على لص المركبات في العاصمة المقدسة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة بالعاصمة المقدسة من القبض على لص المركبات والذي تخصص في سرقتها بعد أن تترك في وضع التشغيل.

وبعد التحريات والبحث اتضح أنه مقيم من جنسية برماوية في العشرينيات اعتاد سرقة المركبات التي تكون في وضع التشغيل.

وجاء ذلك بعد أن ورد عدد من البلاغات لشرطة الكعكية عن تعرض عدد من المركبات للسرقة بعد أن تركها أصحابها في وضع التشغيل أثناء نزولهم منها لقضاء بعض الحاجيات ويتفاجؤون باختفائها.

واشتبهت إحدى دوريات الأمن خلال جولاتها المعتادة في مركبة وطلبت من قائدها التوقف، إلا أنه حاول الهروب بالمركبة وعند التضييق عليه خرج منها وتم القبض عليه.