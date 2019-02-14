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تنبيه لمرتادي طريق ” رنية – بيشة “

تنبيه لمرتادي طريق ” رنية – بيشة “
أبها(صدى):

أصدر المركز الوطني للعمليات الأمنية، في وزارة الداخلية تنبيه، لمرتادي طريق ” رنية – بيشة ” و ” رنية – وادي الدواسر “.

وحذر المركز من هطول أمطار من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء متفرقة من الطريقين، قائلًا : نود أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطرق.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هطول امطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق مكة المكرمة ، الباحة ، عسير ، جازان تشمل الاجزاء الساحلية منها غدًا الجمعة.


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