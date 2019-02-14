بيراميدز ينتصر على سموحة في أولى مباريات رامون دياز

ماجد محمد(صدى):

انتصر بيراميدز على سموحة بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الخميس، في إطار لقاءات بطولة الدوري المصري الممتاز، ضمن منافسات الجولة 22 بالبطولة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، خاصةً في ظل التمركز الجيد من لاعبي سموحة الذين نجحوا في اعتراض هجمات بيراميدز، ولكن بيراميدز استطاع أن يترجم فرصه في الشوط الثاني، إذ نجح في تسجيل الهدف الأول من خطأ ذاتي بعد ارتطام عرضية البرازيلي كينو في جسد محمود منصور مدافع سموحة لتغير الكرة مسارها وتسكن شباك فريقه في الدقيقة 48.

وأحرز الإكوادوري جون سيفونتي مهاجم بيراميدز، الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعد استقباله تمريرة أرضية داخل منطقة الجزاء سددها في المرمى من البيروفي كريستيان بينافينتي، وعزز السوري عمر خربين تقدم فريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 62، سددها في مرمى محمد أبو دبل حارس سموحة الذي لم يستطع التصدي للكرة.

كما أحرز عبدالله السعيد الهدف الرابع في الدقيقة 94 مستغلًا الخروج الخاطئ للحارس محمد أبوجبل، لتنتهي المباراة برباعية نظيفة، ليرتفع بذلك رصيد بيراميدز إلى 45 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، فيما يتجمد رصيد سموحة عند 25 نقطة محتلًا المركز التاسع.