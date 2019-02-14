بالصور.. ” الهلال ” يستأنف تدريباته بعد الراحة

نواف السالم(صدى):

استأنف لاعبو فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم الخميس، تدريباتهم، بعد الراحة التي منحهم إياها الجهاز الفني يوم أمس الأربعاء.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على ربع مساحة الملعب، وأدى اللاعبون المشاركون بصفة أساسية في لقاء القادسية تدريبًا استرجاعيًا.

وواصل الثلاثي سلمان الفرج، وعمر عبدالرحمن، وعبدالله عطيف، برامجهم العلاجية والتأهيلية المعدة لهم مسبقًا، وينهي الفريق تحضيراته الميدانية للقاء الاتحاد السكندري المصري، في ذهاب دور ربع النهائي من كأس زايد للأندية الأبطال، بمران مغلق مساء يوم غد الجمعة، وذلك في مقر النادي.

ويعقد مدربا ” الهلال ” و ” الاتحاد السكندري ” ، ولاعب من كل فريق منهما في تمام الساعة الخامسة من عصر يوم غد الجمعة، مؤتمرًا صحافيًا في قاعة المؤتمرات بإستاد جامعة الملك سعود؛ وذلك للحديث عن تحضيرات الفريقين للمباراة على أن يسبقه الاجتماع الفني.