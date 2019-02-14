استمرار التحقيق في العثور على جثة متحلّلة داخل عمارة مهجورة بـ” خنساء مكة “

نايف السالم(صدى):

تواصل شرطة العاصمة المقدسة ممثلة بمركز شرطة المعابدة، تحقيقاتها في الكشف عن هوية جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء.

وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطن، أفاد اكتشافه جثة متحللة داخل عمارة مهجورة بحي الخنساء، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين اتضح وجود جثة متحللة مجهولة الهوية، وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة، ويُنتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.

وتبحث شرطة المعابدة في حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.