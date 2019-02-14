في وقت وجيز الشرطة تقبض على السارق الملثم
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت في تمام الساعة ١١:٥٥ من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٦/٥ بلاغاً من مواطن عن قيام شخص مجهول بإرغام زوجته، تحت تهديد السلاح، على مغادرة مركبته التي كانت متوقفة بوضع التشغيل، وسرقتها.
وأكد المتحدث الرسمي على أنه تم على الفور تكثيف التحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي نتج عنها بتوفيق الله القبض على الجاني -مواطن في العقد الثالث من العمر وبمعيته مواطن آخر- من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وهما يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقة عليها، وقد جرى إيقافهما، ومباشرة الإجراءات النظامية.
ويذكر أن وزارة الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها.
احمد[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ 1 ساعة
قيام شخص مجهول بإرغام زوجته، تحت تهديد السلاح…؟
يعني سطو مسلح…
نحن بعهد الحزم فياليت يتم تطبيق حد الحرابه فيهم فورا
الشاعر[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 1 ساعة
لوطبق شرع الله لم تصل بهؤلا المجرمين تلك الجرأة
لم نسمع بقطع اليد منذو زمن بعيد
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23629 ] نشر منذ 1 ساعة
افا معه رجل امن وخائن لوظيفته
لن يرتدع هؤلاء وامثالهم الا بضرب الاعناق عندما يتسببون في ترويع الناس وسرقة ممتلكاتهم
زمن الهلاك[ عدد التعليقات: 303 ] نشر منذ 1 ساعة
بتوفيق الله القبض على الجاني -مواطن في العقد الثالث من العمر وبمعيته مواطن آخر- من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض،؟؟ يعني حاميها حراميها !!!!!!!!!!!! هذا الي صار وفية مقطع فيديو السيارة من نوع تويوتا اللون ابيض والرجال كان متلثم يتعتبر صطو مسلح وعند الفرار رجع للخلف وصدم السيارة التي كانت بجنبة الايمن وتمكن من الفرار بعد نزول السيدة من السيارة ؟
الحمد لله اليوم نحن في عهد سلمان الحزم أسال الله يلبسة ثوب الصحة والعافية ويحفظ لنا ولي العهد محمد بن سلمان .
النخيش[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 29 دقيقة
دققو في تفاصيل البيان لم يذكر ان الجاني من منسوبي الامن . الجاني كان معه مرافق له عند القبض عليه من قبل اداره دوريات الامن واللتبس للبعض عند ذكر القبض عليه من قبل رجال الامن ان المشارك بالجريمه من رجال الامن الاخوان مدرعمين ماقرو الخبر جيدا ولله الحمد الاجهزه الامنيه قويه ولها جهود جباره بالقبض على الجناه ومعالجه تقصير واهمال بعض المواطنين الذين يعرضون ممتلكاتهم للسرقه بسبب الاهمال وعدم المبالاه