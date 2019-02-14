في وقت وجيز الشرطة تقبض على السارق الملثم

سعيد العجل(صدى):

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن دوريات الأمن بمدينة الرياض باشرت في تمام الساعة ١١:٥٥ من مساء يوم الأحد الموافق ١٤٤٠/٦/٥ بلاغاً من مواطن عن قيام شخص مجهول بإرغام زوجته، تحت تهديد السلاح، على مغادرة مركبته التي كانت متوقفة بوضع التشغيل، وسرقتها.

وأكد المتحدث الرسمي على أنه تم على الفور تكثيف التحريات وإجراءات البحث والاستدلال التي نتج عنها بتوفيق الله القبض على الجاني -مواطن في العقد الثالث من العمر وبمعيته مواطن آخر- من قبل إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض، وهما يستقلان مركبة تم تغيير معالمها واستخدام لوحات مسروقة عليها، وقد جرى إيقافهما، ومباشرة الإجراءات النظامية.

ويذكر أن وزارة الداخلية حريصة على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة بحق كل من يخالفها.