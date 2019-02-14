بالفيديو.. محلل سياسي: المملكة فقط من دعمت القضية الفلسطينية

عادل الحربي(صدى):

تحدث الكاتب والمحلل السياسي، إميل أمين، عن التشكيك في موقف المملكة، من القضية الفلسطينية.

وقال إميل خلال استضافته في برنامج ” يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، إن سبب المشكلة أطراف لا تحمل الخير لا للقضية الفلسطينية ولا للمملكة أصوات إدعائية.

وأضاف ” أمين “: ” حرب من أصحاب الأصوات الزاعقة والرايات الفاقعة، من قوميات لم تكن يومًا في تاريخها القديم أو المعاصر صديقة للعرب ولا للسنة مثل الأتراك والفرس. ”

واختتم المحلل السياسي: ” وسبب المشكلة أنها ثلاث تكتلات في المنطقة إذا حيدنا الجانب الإسرائيلي، لديك الأتراك ولديك اليمنيين، كلًا منهم له رؤيته يحاول أن يختصم من الرصيد الحقيقي الذي فعلته المملكة على الأرض، المملكة فقط هي من دعمت القضية الفلسطينية من الألفين حتى اليوم بحوالي 7 مليار دولار. ”