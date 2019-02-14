بالفيديو.. وفري في الميزانية وحضري المايونيز في المنزل

أميرة خالد(صدى):

يُعد المايونيز من مكملات الطعام الشهية التي تقدم عادة بجانب البطاطس والمقليات، وهو لذيذ ويعشقه الكبار والصغار، ولهذا تحرص بعض ربات البيوت على تحضيره في المنزل.

وتستعرض الشيف هالة فهمى، خلال برنامج ” سفرة وطبلية ” المذاع على قناة “صدى البلد”، طريقة اقتصادية وبسيطة لعمل المايونيز في المنزل.

المكونات:-

كوب لبن مثلج

ملعقة عصير ليمون

2 ملعقة خل

ملعقة عسل أبيض

3 قطع جبن مثلثات

زيت

رشة ملح

الطريقة:

نضع اللبن والليمون والخل والعسل والملح في الخلاط ونضرب جيدا، ثم نضيف الجبن بالتدريج ونضرب جيدا، وأخيرا نضيف الزيت تدريجيا حتى نحصل على القوام المطلوب، ويقدم بعدها.

