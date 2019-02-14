بالفيديو.. الهدف الهلالي الذي اختلف عليه الأسطورة ماجد ورفيق دربه الهريفي

نواف السالم(صدى):

تضاربت آراء ماجد عبدالله، الأسطورة السعودية، كابتن المنتخب ونادي النصر المعتزل، والهداف الأشهر في القارة الآسيوية، ورفيق دربه فهد الهريفي نجم المنتخب ونادي النصر السابق، في هدف نادي الهلال الذي أحرزه مهاجمه الفرنسي قوميز في مرمى الباطن.

وشارك الثنائي، ماجد عبدالله، والهريفي، في العديد من إنجازات نادي النصر، والمنتخب، من أول الثمانينات وحتى منتصف التسعينات، ولكن الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، إذ أكد الأسطورة ماجد صحة هدف الهلال بخبرة الهداف، في حين عارضه رفيقه في الإنجازات والانتصارات، في صحة الهدف.

وأوضح الهداف الأشهر في القارة الآسيوية، وجهة نظره، خلال استضافته في برنامج ” الوقت الأصلي “، قائلًا: ” الجميع شك أن الكورة كانت في اليد ولكنها كانت بصدر قوميز ولم تلمس اليد؛ لأنها إذا لمست يده لم ترتفع لأعلى ولكن كانت هدأت وجاءت أمامه. ”

وعارضه الهريفي، في رأيه، معربًا عن استغرابه من تحرُّك الكرة إلى الأمام لحظة لعبها من مهاجم الهلال الفرنسي قوميز، إذ كان يجب أن ترتفع للأعلى، وفقًا لقوله، موضحًا خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” الحصاد الرياضي ” المذاع على قناة 24 رياضية: ” أن اللاعب قوميز حرَّك الكرة بيده وإلا كيف أصبحت أمامه! “، مستشهدًا باعتراض ثلاثة لاعبين من دفاع الباطن على الحكم في وقت واحد.

ويظهر الأمر بوضوح حيادية الأسطورة ماجد؛ إذ بالرغم أن الهدف لصالح الهلال الذي يعتبر الند التقليدي للنصر، إلا أنه يظل الأسطورة الذي عرفته القارة الآسيوية، وعرفه الجماهير، لا يجامل ولا يتحدث إلا بلغة النجوم وكرة القدم دون النظر للميول.