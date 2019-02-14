اكتشفي أسباب تراكم الدهون ببشرتك

أميرة خالد(صدى):

يؤدي تراكم الدهون والخلايا الميتة على سطح البشرة ، إلى العديد من المشكلات لبشرة الفتيات والسيدات ، وفي مقدمتها ظهور البكتيريا؛ ومن ثم حب الشباب وظهور الرءوس البيضاء أو السوداء.

في هذا السياق أكدت خبيرة التجميل سلمى كمال ، على ضرورة أهتمام الفتيات بتقشير الجلد وتنظيفه بشكل روتيني سواء باستخدام المقشر المناسب للبشرة أو القناعات المختلفة أو من خلال جلسات تنظيف متخصصة للبشرة.

وشددت على أهمية اتباع روتين يومي لتنظيف البشرة للتخلص من البكتيريا، وذلك باستخدام الغسول المناسب والتونر أو استخدام ماء الورد مع نقاط من ال tea tree oil، مؤكدة ضرورة استخدام المرطب المناسب.

ونصحت بعمل تنظيف عميق للبشرة كل أسبوع أو أسبوعين حسب حاجة البشرة.

ومن أسباب زيادة الإفرازات الدهنية :

١-حدوث تغيرات هرمونية في الجسم.

٢-الإفراط في تناول الدهون خاصة المهدرجة والمواد الحافظة وعدم تناول الماء والألياف بكميات مناسبة.

٣-التعرض المستمر للشمس وعدم استخدام واقي sun screen.

٤- وجود مشكلة فسيولوجية “تكيسات مبايض، دهون ع الكبد، كوليسترول”.