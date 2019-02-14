مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: ” دخلوها الوكالة وصلحوها “

خالد الظفيري(صدى):

واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجومها القاسي على ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، تعليقاً على التغيّر الذي طرأ على شكل الأخيرة.

وجمعت في فيديو مجموعة من الصور كتبت عليها: “شاهد تغيير ملكة جمال الجزائر شكلهم ودخلوها الوكالة وصلحوها”.

وأضافت: “يا الله مفروض يعطونا جوايز بتطوير المجتمعات لي وأم عثمان السيدة فجر السعيد.أنزين تبعث لنا تيلكس تقول لنا ثانكيو”.

وأثار ذلك هجوم على الإعلامية، حيث اعتبر بعضهم أن انتقادها وصل إلى حدّ التجريح اللاإنساني والإهانة، حيث أن الملكة فاجأت الجميع مؤخراً بالتغير الذي طرأ على شكلها حيث لفتت الأنظار بجمالها.