مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: ” دخلوها الوكالة وصلحوها “
واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجومها القاسي على ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، تعليقاً على التغيّر الذي طرأ على شكل الأخيرة.
وجمعت في فيديو مجموعة من الصور كتبت عليها: “شاهد تغيير ملكة جمال الجزائر شكلهم ودخلوها الوكالة وصلحوها”.
وأضافت: “يا الله مفروض يعطونا جوايز بتطوير المجتمعات لي وأم عثمان السيدة فجر السعيد.أنزين تبعث لنا تيلكس تقول لنا ثانكيو”.
وأثار ذلك هجوم على الإعلامية، حيث اعتبر بعضهم أن انتقادها وصل إلى حدّ التجريح اللاإنساني والإهانة، حيث أن الملكة فاجأت الجميع مؤخراً بالتغير الذي طرأ على شكلها حيث لفتت الأنظار بجمالها.
kkkk[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 46 دقيقة
مقهورة لأنها ماردت عليها عجوز النحس🤢🤢
أبو محمد[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 45 دقيقة
ي ح م ا ر ة
اركدي شوي تراك زودتيها
سالم[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 43 دقيقة
اثبتت فعلا انها ملكة لأنها ما نزلت لمستواك
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 65251 ] نشر منذ 41 دقيقة
ههههههههههههههههه ,,
,, استغفر الله .. العقل نعمه من ربنا .. وهو الجمال بل جوهر الجمال ,,
أبو فهد[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 38 دقيقة
مي العدوان اعذروها سن اليأس ومايسوي 🤣🤣🤣
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 32 دقيقة
نباح نباح نباح ما عندك رجال يربطك ؟؟ اتزوجي يمكن تطفى المحنة اللي فيك 😂😂
الجهني@[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 30 دقيقة
اصبحت مادة دسمة لمن يريدون الشهرة !! كلكن سمكرة اركدن
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3953 ] نشر منذ 28 دقيقة
كيف المحطة التي تعمل بها تسمح لها بهذا التجريح اتمني احد سبتة علنا و يرفع عليها قضية و يكسبها كمان و تمنع من الظهور الإعلامي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 17655 ] نشر منذ 19 دقيقة
😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38828 ] نشر منذ 8 دقائق
الله لايبلانا
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم 🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 38828 ] نشر منذ 8 دقائق
الله لايبلانا
ابونايف[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 5 دقائق
هي صادقه الملصه مته عرفنا تكرونية ملك جمال ياخي لو عندها كرامه انسحبت من المسابقه والا تنازلت لوحده ثانيه الحمدلله والشكر بس الحق ينقال يالله الحين وش اللي يفكها من المسخره الواحد لازم يعرف قدر نفسه لا يشطح وبعدين يتعور انتم مسقفين ههههه