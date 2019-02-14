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  3. مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: ” دخلوها الوكالة وصلحوها “

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: ” دخلوها الوكالة وصلحوها “

مي العيدان تسخر من ملكة جمال الجزائر: ” دخلوها الوكالة وصلحوها “
خالد الظفيري(صدى):

واصلت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجومها القاسي على ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، تعليقاً على التغيّر الذي طرأ على شكل الأخيرة.

وجمعت في فيديو مجموعة من الصور كتبت عليها: “شاهد تغيير ملكة جمال الجزائر شكلهم ودخلوها الوكالة وصلحوها”.

وأضافت: “يا الله مفروض يعطونا جوايز بتطوير المجتمعات لي وأم عثمان السيدة فجر السعيد.أنزين تبعث لنا تيلكس تقول لنا ثانكيو”.

وأثار ذلك هجوم على الإعلامية، حيث اعتبر بعضهم أن انتقادها وصل إلى حدّ التجريح اللاإنساني والإهانة، حيث أن الملكة فاجأت الجميع مؤخراً بالتغير الذي طرأ على شكلها حيث لفتت الأنظار بجمالها.


12 تعليق

[ عدد التعليقات: 127 ] نشر منذ 46 دقيقة

مقهورة لأنها ماردت عليها عجوز النحس🤢🤢

[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 45 دقيقة

ي ح م ا ر ة
اركدي شوي تراك زودتيها

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 43 دقيقة

اثبتت فعلا انها ملكة لأنها ما نزلت لمستواك

[ عدد التعليقات: 65251 ] نشر منذ 41 دقيقة

ههههههههههههههههه ,,

,, استغفر الله .. العقل نعمه من ربنا .. وهو الجمال بل جوهر الجمال ,,

[ عدد التعليقات: 569 ] نشر منذ 38 دقيقة

مي العدوان اعذروها سن اليأس ومايسوي 🤣🤣🤣

[ عدد التعليقات: 161 ] نشر منذ 32 دقيقة

نباح نباح نباح ما عندك رجال يربطك ؟؟ اتزوجي يمكن تطفى المحنة اللي فيك 😂😂

[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 30 دقيقة

اصبحت مادة دسمة لمن يريدون الشهرة !! كلكن سمكرة اركدن

[ عدد التعليقات: 3953 ] نشر منذ 28 دقيقة

كيف المحطة التي تعمل بها تسمح لها بهذا التجريح اتمني احد سبتة علنا و يرفع عليها قضية و يكسبها كمان و تمنع من الظهور الإعلامي

[ عدد التعليقات: 609 ] نشر منذ 5 دقائق

هي صادقه الملصه مته عرفنا تكرونية ملك جمال ياخي لو عندها كرامه انسحبت من المسابقه والا تنازلت لوحده ثانيه الحمدلله والشكر بس الحق ينقال يالله الحين وش اللي يفكها من المسخره الواحد لازم يعرف قدر نفسه لا يشطح وبعدين يتعور انتم مسقفين ههههه

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