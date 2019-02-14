قبل عيد الحب بساعات.. انتحار شاب بسبب علاقته بشقيقة صديقه

القاهرة(صدى):

أقدم شاب مصري على الانتحار، وذلك بعد أن افتضح أمر علاقته العاطفية بشقيقة صديقه، وذلك قبل ساعات من حلول عيد الحب ” الفالنتاين ” .

وقفز الشاب من الطابق الرابع من إحدى البنايات في مدينة الشيخ زايد، بعد أن ارتبط عاطفيا بشقيقة صديقه المقرب منه، حيث لم يجد حلا آخر بعد اكتشاف صديقه لتلك العلاقة.

واكتشف صديق المنتحر أمر العلاقة، فعاتب صديقه وأخبره بانتهاء علاقة صداقتهما، مما أصابه بحالة من الحزن، فقرر الانتحار على الفور ليفارق الحياة.