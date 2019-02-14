علي القحطاني(صدى):

أوضحت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، في البنوك السعودية، اليوم الخميس، مزايا فتح حساب مصرفي في البنك.

وقالت اللجنة إن من هذه المزايا، الشعور بالأمان، والتقليل من احتمالية ضياع أموالك لا قدر الله، وتوفير الوقت والجهد، وإدارة أموالك بشكل أفضل، حيث يتم متابعة نفقاتك الشهرية من خلال كشف حساب البنك

كما أنها تسهل المعاملات المالية، وإمكانية سداد أو استلام مبالغ مستحقة من خلال دفتر الشيكات أو التحويلات المصرفية، واستلام الراتب، حيث أن بعض الشركات تقوم بسداد أجور موظفيها من خلال التحويلات المصرفية

والاستفادة من الخصومات والعروض، حث يمكنك الحصول على برامج مكافآت وخصومات وسحوبات التي توفرها المصارف.