الفتح ينتصر على الفيحاء في دوري المحترفين

نواف السالم(صدى):

استطاع فريق الفتح الانتصار، على نظيره الفيحاء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الفتح بثنائية مقابل هدف على الفيحاء، حيث أصبح رصيد الفتح بعد الفوز 28 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكان هدف السبق عبر اللاعب عبد الكريم القحطاني بالدقيقة الثامنة والثلاثين من عمر الشوط الأول، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدف دون رد، وفي الشوط الثاني نجح لاعب الفتح إبراهيم الشنيحي في خطف هدف التعادل للفتح بالدقيقة السبعين.

وواصل نادي الفتح محاولاته الهجومية لخطف هدف الفوز، حيث تمكن اللاعب علي الحسن من تسجيل هدف الانتصار للنموذجي بالدقيقة الـ80.