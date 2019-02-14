” الشمراني ” يشبه يد لاعب بيد السارق المُوجبة للحد

خاص(صدى):

يبدو أن الكاتب والناقد الرياضي ” أحمد الشمراني ” قد خانه قلمه هذه المرة بعد أن جرته التشبيهات المُفسدة ، لتشبيه يد لاعب الهلال ” جوميز ” بيد السارق الموجبة للحد ، ناسياُ أن تحريم استخدام اليد في الكرة لا يشبه تحريم استخدامها في السرقة مما أوقعه في تشبيه خطأ جوميز ” إن ورد ” بجُرم أكبر منه.

فقد كتب ” الشمراني ” في أحد مقالاته بالزميلة ” عكاظ ” ، ” اعتقد أن يد ” جوميز ” أشبه بيد السارق ، في محاولة بغيضة أسماها بـ ” النقد” دون أن يدري بما تجرأ عليه .

ونسى ” الشمراني ” أن حدود الله ومحارمة لايجوز ان تنتهك وهو حكم الله وحده ولم يترك للبشر الا تنفيذه كما امر، فكيف يستخدم حالة جدلية في كرة القدم في التشبيه بحدود الله ومحارمة في تشبيه لايمت لها بصله؟ .

ليس هذا فحسب فقد قال ” الشمراني ” أن القانون تساهل معه وكأنه قد صدق بالفعل أن “جوميز ” قد وقع في الجريمة التي جره إليها خياله .

وطالب ” الشمراني ” بعد كل ذلك أن يكون العدل سيد الموقف ، والسؤال الذي يفرض نفسه إذن ، هل من العدالة أن يطوع الكاتب حد الله المشترط لتطبيقه ووصفه حرز السرقة ، بخطأ ” من وجهة نظره ” على منافسة رياضة تتدحرج فيها الكرة من قدم شخص إلى آخر!