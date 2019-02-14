المرور يعلن عن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفتي الجوال وحزام الأمان بجازان
أكد المرور أنه سيتم الرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم وضع حزام الأمان أثناء القيادة في جازان الأسبوع المقبل.
وأضاف المرور عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” : سيبدأ الرصد الآلي لمخالفتي: عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال باليد أثناء القيادة وذلك بعد سبعة أيام في منطقة جازان.
يذكر أن أمن الطرق، أعلن أنه سيتم البدء بالرصد الآلي لمخالفتي استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان اعتبارًا من الأسبوع المقبل، على الطرق الخارجية في مناطق القصيم وعسير وجازان.
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6672 ] نشر منذ 26 دقيقة
ياحول ياحول ياحول من هالمخالفات والغرامات الله يكون بعون الشعب
ابو منار[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 15 دقيقة
بالله لا اتجيبون اخبار عن المرور
اخبارهم تسد النفس صار الناس تكرهم اكثر من المباحث