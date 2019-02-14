وزير الصحة يوافق على منح ” بدل النفسية ” لموظفي برامج التشغيل الذاتي

الرياض(صدى):

صرحت مصادر مطلعة بأن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، وافق على منح ” بدل النفسية ” لموظفي برامج التشغيل الذاتي.

حيث كشفت المصادر أن وزير الصحة حسم الشكاوى المُقدمة من موظفي مستشفيات الصحة النفسية على التشغيل الذاتي أمام المحاكم منذ سنوات، كما وافق على منحهم البدل أسوة بزملائهم بوظائف الخدمة المدنية.

والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، أوضحت المصادر أن الوزارة قامت بحصر مسميات الوظائف الصحية التي يخضع شاغلوها لبرامج ” التشغيل الذاتي ” وتحديد مقدار البدل المستحق.

وشملت الإجراءات أيضًا قصر صرف البدل النفسي على شاغلي الوظائف الصحية العاملين في مجمعات الأمل ومستشفيات الصحة النفسية، والعيادات النفسية في المستشفيات العامة والتخصصية والمرجعية.

أما فيما يتعلق بشروط وضوابط الصرف، فهي تتطلب أن يكون الموظف مثبتاً على الوظيفة المقرر لها البدل، وأن تكون الوظيفة معتمدة ضمن التشكيلات الإدارية المعتمدة.

وتم حصر أعداد العاملين بين وجود 1567 موظفاً، وبلغت التكلفة التقديرية أكثر من اثنين ونصف مليون ريال شهرياً.